Смолов раскритиковал поведение Станковича

Бывший нападающий "Краснодара" Федор Смолов высказался о поведении главного тренера "Спартака" Деяна Станковича в последних матчах.
Фото: ФК "Спартак"
- Это чуть неуважительное по отношению к своим футболистам. Ведёт себя непонятно как, получает большую дисквалификацию, а потом сидит в первом тайме, зажимает глаза руками из серии: "Вы вообще дрова, а я гений здесь сижу", - сказал Смолов в выпуске Betboom Sports.

Напомним, 13 сентября состоялся матч восьмого тура РПЛ между московскими "Динамо" и "Спартаком". Встреча завершилась вничью со счетом 2:2. В концовке первого тайма главный тренер красно-белых Деян Станкович был удален за нецензурную брань в адрес арбитра. Вскоре стало известно, что сербский специалист отстранен от матчей под эгидой РФС на месяц.

На данный момент "Спартак" занимает шестое место в РПЛ с 15 очками.

