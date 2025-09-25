- Это чуть неуважительное по отношению к своим футболистам. Ведёт себя непонятно как, получает большую дисквалификацию, а потом сидит в первом тайме, зажимает глаза руками из серии: "Вы вообще дрова, а я гений здесь сижу", - сказал Смолов в выпуске Betboom Sports.
Напомним, 13 сентября состоялся матч восьмого тура РПЛ между московскими "Динамо" и "Спартаком". Встреча завершилась вничью со счетом 2:2. В концовке первого тайма главный тренер красно-белых Деян Станкович был удален за нецензурную брань в адрес арбитра. Вскоре стало известно, что сербский специалист отстранен от матчей под эгидой РФС на месяц.
На данный момент "Спартак" занимает шестое место в РПЛ с 15 очками.
Смолов раскритиковал поведение Станковича
Бывший нападающий "Краснодара" Федор Смолов высказался о поведении главного тренера "Спартака" Деяна Станковича в последних матчах.
Фото: ФК "Спартак"