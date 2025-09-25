Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Иркутск
2 - 3 2 3
ЧелябинскЗавершен
Амкал
1 - 2 1 2
ЕнисейЗавершен
КАМАЗ
0 - 0 (П 5 - 4) 0 054
Спартак КостромаЗавершен
Волна
0 - 3 0 3
Арсенал ТулаЗавершен

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Гоу Эхед Иглс
0 - 1 0 1
ФКСБЗавершен
Лилль
2 - 1 2 1
БраннЗавершен
Астон Вилла
1 - 0 1 0
Болонья1 тайм
Штутгарт
0 - 0 0 0
Сельта1 тайм
Ференцварош
0 - 1 0 1
Виктория П1 тайм
Рейнджерс
0 - 0 0 0
Генк1 тайм
Ред Булл Зальцбург
0 - 0 0 0
Порту1 тайм
Утрехт
0 - 0 0 0
Лион1 тайм
Янг Бойз
1 - 3 1 3
Панатинаикос1 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Осасуна
1 - 1 1 1
ЭльчеЗавершен
Овьедо
0 - 0 0 0
Барселона1 тайм

Вратарь "Краснодара" извинился перед болельщиками после поражения от "Зенита"

Голкипер "Краснодара" Станислав Агкацев принес извинения болельщикам "быков" после матча девятого тура РПЛ с "Зенитом" (0:2).
Фото: ФК "Краснодар"
- Отдельно хочу извиниться за то, что после финального свистка на эмоциях напрямую ушёл в раздевалку, не подойдя к вам и не поблагодарив сразу после игры за поддержку. Выигрываем и проигрываем все вместе, - написал Агкацев в телеграмм-канале.

Напомним, 20 сентября, состоялся матч девятого тура чемпионата Российской Премьер-Лиги между "Краснодаром" и "Зенитом". Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей из Санкт-Петербурга. Забитыми голами отличились Максим Глушенков и Луис Энрике.

На данный момент "Краснодар" продолжает лидировать в РПЛ с 19 очками, "Зенит" идет на пятом месте с 16 баллами.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится