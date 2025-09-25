Вратарь "Краснодара" извинился перед болельщиками после поражения от "Зенита"

- Отдельно хочу извиниться за то, что после финального свистка на эмоциях напрямую ушёл в раздевалку, не подойдя к вам и не поблагодарив сразу после игры за поддержку. Выигрываем и проигрываем все вместе, - написал Агкацев в телеграмм-канале.
Напомним, 20 сентября, состоялся матч девятого тура чемпионата Российской Премьер-Лиги между "Краснодаром" и "Зенитом". Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей из Санкт-Петербурга. Забитыми голами отличились Максим Глушенков и Луис Энрике.
На данный момент "Краснодар" продолжает лидировать в РПЛ с 19 очками, "Зенит" идет на пятом месте с 16 баллами.