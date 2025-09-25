- Для меня Глушенков лучший игрок матча. Приятно удивлён, что он же в целом парень, который не очень любит черновую оборонительную работу, а в этой встрече не выключался, опускался в позицию, - сказал Смолов в выпуске BetBoom Sports.
Напомним, 20 сентября, состоялся матч девятого тура чемпионата Российской Премьер-Лиги между "Краснодаром" и "Зенитом". Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей из Санкт-Петербурга. Забитыми голами отличились Максим Глушенков и Луис Энрике, которого признали лучшим игроком матча.
Смолов оценил игру Глушенкова в матче с "Краснодаром"
Фото: ФК "Зенит"