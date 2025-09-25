- Пока не впечатлил. Не понимаю, за что заплатили такие огромные деньги. Может, нужна адаптация. Но пока к этому трансферу вопросов больше, чем ответов, - сказал Сычев Metaratings.
Напомним, 31 июля Жедсон Фернандеш перешел в московский "Спартак" из турецкого Бешикташа. Сумма трансфера составила рекордные для красно-белых 20,7 миллионов евро + бонусы. Португальский полузащитник принял участие в восьми матчах за "Спартак", забив 1 гол и отдав 1 голевую передачу.
Сычев раскритиковал полузащитника "Спартака"
Бывший игрок сборной России Дмитрий Сычев высказался об игре полузащитника "Спартака" Жедсона Фернандеша.
Фото: ФК "Спартак"