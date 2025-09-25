Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Иркутск
2 - 3 2 3
ЧелябинскЗавершен
Амкал
1 - 2 1 2
ЕнисейЗавершен
КАМАЗ
0 - 0 (П 5 - 4) 0 054
Спартак КостромаЗавершен
Волна
0 - 3 0 3
Арсенал ТулаЗавершен

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Гоу Эхед Иглс
0 - 1 0 1
ФКСБЗавершен
Лилль
2 - 1 2 1
БраннЗавершен
Астон Вилла
1 - 0 1 0
БолоньяЗавершен
Штутгарт
2 - 1 2 1
СельтаЗавершен
Ференцварош
1 - 1 1 1
Виктория ПЗавершен
Рейнджерс
0 - 1 0 1
ГенкЗавершен
Ред Булл Зальцбург
0 - 1 0 1
ПортуЗавершен
Утрехт
0 - 1 0 1
ЛионЗавершен
Янг Бойз
1 - 4 1 4
ПанатинаикосЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Осасуна
1 - 1 1 1
ЭльчеЗавершен
Овьедо
1 - 3 1 3
БарселонаЗавершен

Сычев раскритиковал полузащитника "Спартака"

Бывший игрок сборной России Дмитрий Сычев высказался об игре полузащитника "Спартака" Жедсона Фернандеша.
Фото: ФК "Спартак"
- Пока не впечатлил. Не понимаю, за что заплатили такие огромные деньги. Может, нужна адаптация. Но пока к этому трансферу вопросов больше, чем ответов, - сказал Сычев Metaratings.

Напомним, 31 июля Жедсон Фернандеш перешел в московский "Спартак" из турецкого Бешикташа. Сумма трансфера составила рекордные для красно-белых 20,7 миллионов евро + бонусы. Португальский полузащитник принял участие в восьми матчах за "Спартак", забив 1 гол и отдав 1 голевую передачу.

