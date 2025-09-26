"Наверное, сразу тяжело быть футболистом уровня "Барселоны". Думаю, даже в Англии тяжело сразу выйти на такой уровень. В любом случае нужно время на адаптацию. Думаю, он из тех ребят, которые в случае чего быстро адаптируются. То есть по своим способностям он там способен заиграть? Конечно", - приводит слова Глушкова "Матч ТВ".
Ранее в СМИ появилась информация, что каталонская "Барселона" проявляет интерес к полузащитнику "Локомотива" Алексею Батракову, также сообщалось что за россиянином следят несколько европейских клубов.
Алексей Батраков выступает за основную команду "Локомотива" c 2024 года - полузащитник провел за клуб во всех турнирах 55 матчей и записал на свой счет 26 забитых мячей и 12 голевых передач. На счету россиянина 7 матчей в составе национальной команды и 2 забитых гола. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего футболиста в 23 миллиона евро.
Глушков считает, что Батраков способен заиграть в "Барселоне"
Футболист махачкалинского "Динамо" Никита Глушков считает, что полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков сможет заиграть в "Барселоне".
Фото: ФК "Локомотив"