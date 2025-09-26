Спортивный директор "Пари НН": странно жить в Нижнем Новгороде и болеть за "Спартак"

"Кто болеет за "Спартак", не могу их осуждать, это их выбор. Для меня, конечно, немного странно, когда ты живёшь в Нижнем Новгороде и болеешь за "Спартак". Кому-то нравится одно, кому-то другое. Сами будем делать так, чтобы за нас болели больше людей. Приятно, когда люди болеют за свою команду, а не за чужую", - сказал Удальцов в интервью "Матч ТВ".
В последней игре "Пари НН" уступил "Ахмату" (1:2). Нижегородцы упустили ничейный результат, пропустив в компенсированное время.
После девяти туров команда Алексея Шпилевского находится на 15 месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге, имея в своём активе шесть очков.
В следующем туре нижегородцы сыграют на выезде со "Спартаком". Встреча пройдёт в воскресенье, 28 сентября.
Напомним, что в начале сезона из-за ремонта стадиона и проведения мероприятий "Пари НН" проводил домашние матчи в Саранске, Казани и Грозном.
Фото: ФК "Пари НН"