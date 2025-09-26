Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
18:00
ДинамоНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
22:00
ЭспаньолНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Бавария
21:30
ВердерНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Страсбург
21:45
МарсельНе начат

Спортивный директор "Пари НН": странно жить в Нижнем Новгороде и болеть за "Спартак"

Спортивный директор "Пари НН" Александр Удальцов высказался о нижегородцах, болеющих за "Спартак".
Фото: ФК "Пари НН"
"Кто болеет за "Спартак", не могу их осуждать, это их выбор. Для меня, конечно, немного странно, когда ты живёшь в Нижнем Новгороде и болеешь за "Спартак". Кому-то нравится одно, кому-то другое. Сами будем делать так, чтобы за нас болели больше людей. Приятно, когда люди болеют за свою команду, а не за чужую", - сказал Удальцов в интервью "Матч ТВ".

В последней игре "Пари НН" уступил "Ахмату" (1:2). Нижегородцы упустили ничейный результат, пропустив в компенсированное время.

После девяти туров команда Алексея Шпилевского находится на 15 месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге, имея в своём активе шесть очков.

В следующем туре нижегородцы сыграют на выезде со "Спартаком". Встреча пройдёт в воскресенье, 28 сентября.

Напомним, что в начале сезона из-за ремонта стадиона и проведения мероприятий "Пари НН" проводил домашние матчи в Саранске, Казани и Грозном.

