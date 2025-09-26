Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

Крылья Советов
1 - 3 1 3
Динамо2 тайм

Чемпионат Испании. Примера

Жирона
22:00
ЭспаньолНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

Бавария
21:30
ВердерНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

Страсбург
21:45
МарсельНе начат

"Спартак" планирует продлить контракт с защитником - источник

Даниил Денисов может продлить соглашение с клубом.
Фото: ФК "Спартак"
По информации источника, "Спартак" в ближайшее время проведет переговоры о новом соглашении с 22-летним правым защитником Даниилом Денисовым.

В то же время, как сообщает журналист Сергей Егоров, московский клуб не планирует продлевать контракт с 27-летним игроком обороны Олегом Рябчуком.

В текущем сезоне Денисов провел 8 матчей в РПЛ и 4 игры в Кубке России, в которых пока не отметился результативными действиями. Нынешнее соглашение футболиста рассчитано до лета 2026 года.

