По информации источника, "Спартак" в ближайшее время проведет переговоры о новом соглашении с 22-летним правым защитником Даниилом Денисовым.
В то же время, как сообщает журналист Сергей Егоров, московский клуб не планирует продлевать контракт с 27-летним игроком обороны Олегом Рябчуком.
В текущем сезоне Денисов провел 8 матчей в РПЛ и 4 игры в Кубке России, в которых пока не отметился результативными действиями. Нынешнее соглашение футболиста рассчитано до лета 2026 года.
"Спартак" планирует продлить контракт с защитником - источник
Даниил Денисов может продлить соглашение с клубом.
Фото: ФК "Спартак"