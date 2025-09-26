Карпин - о победе над "Крыльями": оба тайма понравились

"Оба тайма понравились. Забивали всё, что должны. Могли забить и семь, наверное. Не знаю, кто кого критикует. Трудно отвечать на эти вопросы. Два удара в створ сегодня — два гола. Еще удары были по воротам? Не давали доводить до ударов", - приводит слова Карпина "Матч ТВ".
Московское "Динамо" одержало выездную победу над самарскими "Крыльями Советов" со счетом 3:2 в матче 10 тура чемпионата России. Забитыми мячами в составе бело-голубых отметились Даниил Фомин, Бителло и Иван Сергеев, в составе самарцев - Ильзат Ахметов и Томас Гальдамес.
После 10 сыгранных туров команда Валерия Карпина занимает 6 место в турнирной таблице РПЛ с 15 набранными очками в своем активе. В 11 туре чемпионата страны бело-голубые примут на своем поле столичный "Локомотив".
Фото: ФК "Динамо"