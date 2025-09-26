Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
2 - 3 2 3
ДинамоЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
0 - 0 0 0
ЭспаньолЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Бавария
4 - 0 4 0
ВердерЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Страсбург
1 - 2 1 2
МарсельЗавершен

Карпин - о победе над "Крыльями": оба тайма понравились

Главный тренер "Динамо" Валерий Карпин высказался о победе над "Крыльями Советов" в 10 туре РПЛ (3:2).
Фото: ФК "Динамо"
"Оба тайма понравились. Забивали всё, что должны. Могли забить и семь, наверное. Не знаю, кто кого критикует. Трудно отвечать на эти вопросы. Два удара в створ сегодня — два гола. Еще удары были по воротам? Не давали доводить до ударов", - приводит слова Карпина "Матч ТВ".

Московское "Динамо" одержало выездную победу над самарскими "Крыльями Советов" со счетом 3:2 в матче 10 тура чемпионата России. Забитыми мячами в составе бело-голубых отметились Даниил Фомин, Бителло и Иван Сергеев, в составе самарцев - Ильзат Ахметов и Томас Гальдамес.

После 10 сыгранных туров команда Валерия Карпина занимает 6 место в турнирной таблице РПЛ с 15 набранными очками в своем активе. В 11 туре чемпионата страны бело-голубые примут на своем поле столичный "Локомотив".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится