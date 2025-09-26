Валерий Карпин рассказал, как справлялся с критикой в начале сезона

"Очень легко и спокойно, могу дать вам совет, если не хотите, чтобы на вас что-то влияло и давило: никого не слушайте и ничего не читайте. Нужно делать свою работу на 100%, все. Кто эти люди, которые говорят? Это их проблемы", - цитирует Карпина "Матч ТВ".
Летом текущего года Валерий Карпин был назначен на пост главного тренера московского "Динамо", специалист продолжает занимать аналогичную должность в национальной команде России.
После 10 сыгранных туров бело-голубые занимают 6 место в турнирной таблице российского чемпионата с 15 баллами в своем активе. Сегодня, 26 сентября, команда Валерия Карпина одержала выездную победу над "Крыльями Советов" в матче 10 тура РПЛ со счетом 3:2.
Фото: ФК "Динамо"