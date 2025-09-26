Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

Крылья Советов
2 - 3 2 3
ДинамоЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

Жирона
0 - 0 0 0
ЭспаньолЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

Бавария
4 - 0 4 0
ВердерЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

Страсбург
1 - 2 1 2
МарсельЗавершен

Валерий Карпин рассказал, как справлялся с критикой в начале сезона

Главный тренер "Динамо" Валерий Карпин рассказал, как справлялся с критикой в начале текущего сезона.
Фото: ФК "Динамо"
"Очень легко и спокойно, могу дать вам совет, если не хотите, чтобы на вас что-то влияло и давило: никого не слушайте и ничего не читайте. Нужно делать свою работу на 100%, все. Кто эти люди, которые говорят? Это их проблемы", - цитирует Карпина "Матч ТВ".

Летом текущего года Валерий Карпин был назначен на пост главного тренера московского "Динамо", специалист продолжает занимать аналогичную должность в национальной команде России.

После 10 сыгранных туров бело-голубые занимают 6 место в турнирной таблице российского чемпионата с 15 баллами в своем активе. Сегодня, 26 сентября, команда Валерия Карпина одержала выездную победу над "Крыльями Советов" в матче 10 тура РПЛ со счетом 3:2.

