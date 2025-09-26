"Конечно, подобные плакаты на стадионах совершенно недопустимы. Мне кажется, этот вопрос даже бессмысленно обсуждать. Для нас очевидно, что этот плакат был несанкционированным, под прикрытием большого баннера пытались его вывесить. Насколько я знаю, лица, которые к этому причастны, уже установлены. Если я правильно понимаю, они будут привлечены к административной ответственности", - цитирует Митрофанова Odds.ru
Напомним, что болельщики петербургского "Зенита" на матче 4 тура группового этапа Кубка России с "Ахматом" (2:1) вывесили баннер, на котором была надпись, восхваляющая главного тренера петербуржцев Сергея Семака и оскорбляющая министра спорта РФ Михаила Дегтярева. Петербургский клуб был оштрафован на 500 тысяч рублей.
Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что в РПЛ будет изменен лимит на легионеров. Также чиновник предложил создать перечень литературы, рекомендуемый для молодых российских футболистов и ввести потолок зарплат в чемпионате России.
В РФС высказались об оскорбительном баннере болельщиков "Зенита" про Дегтярева
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал баннер фанатов "Зенита" про министра спорта РФ Михаила Дегтярева.
Фото: РФС