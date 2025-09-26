Матчи Скрыть

В РФС высказались об оскорбительном баннере болельщиков "Зенита" про Дегтярева

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал баннер фанатов "Зенита" про министра спорта РФ Михаила Дегтярева.
Фото: РФС
"Конечно, подобные плакаты на стадионах совершенно недопустимы. Мне кажется, этот вопрос даже бессмысленно обсуждать. Для нас очевидно, что этот плакат был несанкционированным, под прикрытием большого баннера пытались его вывесить. Насколько я знаю, лица, которые к этому причастны, уже установлены. Если я правильно понимаю, они будут привлечены к административной ответственности", - цитирует Митрофанова Odds.ru

Напомним, что болельщики петербургского "Зенита" на матче 4 тура группового этапа Кубка России с "Ахматом" (2:1) вывесили баннер, на котором была надпись, восхваляющая главного тренера петербуржцев Сергея Семака и оскорбляющая министра спорта РФ Михаила Дегтярева. Петербургский клуб был оштрафован на 500 тысяч рублей.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что в РПЛ будет изменен лимит на легионеров. Также чиновник предложил создать перечень литературы, рекомендуемый для молодых российских футболистов и ввести потолок зарплат в чемпионате России.

