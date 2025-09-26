Легионер "Зенита": Петербург — потрясающий город!

"Петербург — потрясающий город! В хорошую погоду часто гуляю по нему с женой и ребенком, любим парки, рестораны, бываем в туристических местах. Конечно, чем холоднее будет на улице, тем сложнее будет выходить из дома (улыбается). Но очень нравится жить здесь", - приводит слова Педро пресс-служба клуба.
Педро перешел в петербургский "Зенит" из бразильского "Коринтианса" зимой 2024 года за 9 миллионов евро и заключил четырехлетний контракт. Бразилец провел за петербуржцев 66 матчей и записал на свой счет 8 забитых мячей и 9 голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего бразильца в 12 миллионов евро. Педро выступает за сборную Бразилии до 20 лет.
Нападающий "Зенита" Педро поделился впечатлениями от жизни в России.
Фото: ФК "Зенит"