Экс-нападающий "Рубина" продолжит карьеру в медиафутбольном клубе - источник

По информации источника, экс-нападающий "Рубина" Джордже Деспотович близок к переходу в медиафутбольный клуб 2DROTS.
Ранее Джордже Деспотович выступал за казанский "Рубин", "Оренбург" и тульский "Арсенал". На счету нападающего 88 матчей в РПЛ, 28 забитых мячей и 10 голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 33-летнего серба в 350 тысяч евро.
Источник: "СЭ".
Фото: ФК "Рубин"