Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
2 - 3 2 3
ДинамоЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
0 - 0 0 0
ЭспаньолЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Бавария
4 - 0 4 0
ВердерЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Страсбург
1 - 2 1 2
МарсельЗавершен

Экс-нападающий "Рубина" продолжит карьеру в медиафутбольном клубе - источник

Нападающий Джордже Деспотович может продолжить карьеру в медиафутбольном клубе.
Фото: ФК "Рубин"
По информации источника, экс-нападающий "Рубина" Джордже Деспотович близок к переходу в медиафутбольный клуб 2DROTS.

Ранее Джордже Деспотович выступал за казанский "Рубин", "Оренбург" и тульский "Арсенал". На счету нападающего 88 матчей в РПЛ, 28 забитых мячей и 10 голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 33-летнего серба в 350 тысяч евро.

Источник: "СЭ".

