Ахметов: я пришел в "Крылья" чтобы бороться за самые высокие места

"Я пришёл сюда, чтоб вернуть свою лучшую форму и вновь бороться за самые высокие места. Благодарен руководству "Крыльев" и тренерскому штабу за то, что мне дают такую возможность, доверяют. Надеюсь, у нас получится взаимовыгодный союз", - цитирует Ахметова Metaratings.
Ильзат Ахметов перешел в самарские "Крылья Советов" из петербургского "Зенита" в летнее трансферное окно на правах аренды. Ранее полузащитник выступал за "Краснодар", ЦСКА и казанский "Рубин".
Всего на счету футболиста 163 матча в РПЛ, 8 забитых мячей и 18 голевых передач. Ахметов провел 9 матчей в составе национальной команды России, рыночная стоимость 27-летнего футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 1,5 миллиона евро.
Ильзат Ахметов рассказал, почему решил перейти в "Крылья Советов".
Фото: ФК "Крылья Советов"