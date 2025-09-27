- За счёт чего "Динамо" удалось обрести позитивную стабильность результатов в последних матчах? Только всего за счёт работы, понимания того, что требует от нас главный тренер. Чем лучше мы это начинаем понимать, тем лучше становится и результат, - передаёт слова Миранчука Metaratings.ru.
Московское "Динамо" под руководством возглавившего команду в июне 2025 года главного тренера Валерия Карпина 26 сентября одержало третью победу подряд во всех турнирах и продлило беспроигрышную серию во всех турнирах до четырёх матчей. В выездной встрече 10 тура Российской премьер-лиги бело-голубые победили самарские "Крылья Советов" (3:2).
Ранее самыми позитивными сериями "Динамо" с Карпиным были три матча во всех турнирах без поражений и две победы подряд.
Антон Миранчук: чем лучше мы начинаем понимать требования Карпина, тем лучше становятся результаты "Динамо"
Атакующий полузащитник московского "Динамо" Антон Миранчук объяснил, за счёт чего у бело-голубых получилось улучшить результаты в последних матчах.
Фото: РИА Новости