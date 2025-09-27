Лангович - о результатах "Ростова": всегда есть чёрная полоса, после которой наступает белая

- Всегда есть чёрная полоса, после которой наступает белая. Ничего сверхъестественного нет. Были сезоны, когда мы могли не выигрывать и были разговоры, что будем болтаться на последних местах, бороться за выживание. Но это часть футбола. Такое бывает, что где-то не фартит. Если выигрываем, никто же не спрашивает. Всё быстро забывается, - передаёт слова Ланговича "Чемпионат".
"Ростов" сохраняет действующую 4-матчевую серию без поражений во всех турнирах (+2=2). После домашнего кубкового поражения от махачкалинского "Динамо" со счётом 1:3 жёлто-синие сыграли дома вничью с грозненским "Ахматом" (1:1), победили на своём поле московский ЦСКА (1:0), обыграли в гостях "Спартак" в Кубке России (2:1) и сыграли в Калининграде вничью с "Балтикой" (0:0). Беспроигрышная серия команды Джонатана Альбы в РПЛ также составляет 4 матча (+1=3) - перед проигрышем махачкалинцам в Кубке дончане сыграли в Москве вничью с "Локомотивом" (3:3).
Максимальная безвыигрышная серия "Ростова" во всех турнирах этого сезона составила 5 матчей и состоялась в августе.
Восемь клубов РПЛ имеют действующие беспроигрышные серии от трёх матчей, лучшая - у "Локомотива"
Правый защитник "Ростова" Андрей Лангович высказался о текущих результатах жёлто-синих.
