Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ахмат
3 - 0 3 0
АкронЗавершен
Локомотив
0 - 0 0 0
Рубин2 тайм
Ростов
19:00
КраснодарНе начат
Зенит
19:30
ОренбургНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Брентфорд
3 - 1 3 1
Манчестер ЮнайтедЗавершен
Кристал Пэлас
1 - 0 1 0
Ливерпуль1 тайм
Челси
1 - 0 1 0
Брайтон1 тайм
Манчестер Сити
1 - 1 1 1
Бернли1 тайм
Лидс
1 - 1 1 1
Борнмут1 тайм
Ноттингем Форест
19:30
СандерлендНе начат
Тоттенхэм
22:00
ВулверхэмптонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хетафе
1 - 1 1 1
ЛевантеЗавершен
Атлетико
1 - 2 1 2
Реал Мадрид1 тайм
Мальорка
19:30
АлавесНе начат
Вильярреал
22:00
АтлетикНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Комо
1 - 1 1 1
Кремонезе2 тайм
Ювентус
19:00
АталантаНе начат
Кальяри
21:45
ИнтерНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хайденхайм
2 - 0 2 0
Аугсбург1 тайм
Майнц
0 - 2 0 2
Боруссия Д2 тайм
Вольфсбург
0 - 1 0 1
РБ Лейпциг2 тайм
Санкт-Паули
1 - 2 1 2
Байер2 тайм
Боруссия М
19:30
АйнтрахтНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лорьян
18:00
МонакоНе начат
Тулуза
20:00
НантНе начат
ПСЖ
22:05
ОсерНе начат

Лангович - о результатах "Ростова": всегда есть чёрная полоса, после которой наступает белая

Правый защитник "Ростова" Андрей Лангович высказался о текущих результатах жёлто-синих.
Фото: ФК "Ростов"
- Всегда есть чёрная полоса, после которой наступает белая. Ничего сверхъестественного нет. Были сезоны, когда мы могли не выигрывать и были разговоры, что будем болтаться на последних местах, бороться за выживание. Но это часть футбола. Такое бывает, что где-то не фартит. Если выигрываем, никто же не спрашивает. Всё быстро забывается, - передаёт слова Ланговича "Чемпионат".

"Ростов" сохраняет действующую 4-матчевую серию без поражений во всех турнирах (+2=2). После домашнего кубкового поражения от махачкалинского "Динамо" со счётом 1:3 жёлто-синие сыграли дома вничью с грозненским "Ахматом" (1:1), победили на своём поле московский ЦСКА (1:0), обыграли в гостях "Спартак" в Кубке России (2:1) и сыграли в Калининграде вничью с "Балтикой" (0:0). Беспроигрышная серия команды Джонатана Альбы в РПЛ также составляет 4 матча (+1=3) - перед проигрышем махачкалинцам в Кубке дончане сыграли в Москве вничью с "Локомотивом" (3:3).

Максимальная безвыигрышная серия "Ростова" во всех турнирах этого сезона составила 5 матчей и состоялась в августе.

Восемь клубов РПЛ имеют действующие беспроигрышные серии от трёх матчей, лучшая - у "Локомотива"

