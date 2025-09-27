Матчи Скрыть

Кузяев: решил, что чемпионат России намного выше уровнем чемпионата Турции

Полузащитник «Рубина» Далер Кузяев объяснил выбор в пользу возвращения в чемпионат России.
Фото: ФК "Рубин"
«Какие итоги игры во Франции? Получил незабываемый опыт, был доволен этим путешествием. Первый сезон складывался более удачно. Второй сезон получился скомканным, не было хороших вариантов в Европе. Были предложения из Турции. Решил, что чемпионат России намного выше уровнем», — цитирует Кузяева «Матч ТВ».

24 сентября казанский «Рубин» объявил о подписании Далера Кузяева — полузащитник перешел в клуб на правах свободного агента и заключил однолетний контракт. Ранее сообщалось, что футболист может продолжить карьеру в грозненском «Ахмате».

Ранее россиянин выступал за французский «Гавр», в составе которого провел во всех турнирах 46 матчей и отметился 4 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Также футболист был игроком петербургского «Зенита», грозненского «Терека», «Нефтехимика» и «Карелии». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 32-летнего футболиста в 3,5 миллиона евро.

