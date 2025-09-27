Кузяев: решил, что чемпионат России намного выше уровнем чемпионата Турции

«Какие итоги игры во Франции? Получил незабываемый опыт, был доволен этим путешествием. Первый сезон складывался более удачно. Второй сезон получился скомканным, не было хороших вариантов в Европе. Были предложения из Турции. Решил, что чемпионат России намного выше уровнем», — цитирует Кузяева «Матч ТВ».
24 сентября казанский «Рубин» объявил о подписании Далера Кузяева — полузащитник перешел в клуб на правах свободного агента и заключил однолетний контракт. Ранее сообщалось, что футболист может продолжить карьеру в грозненском «Ахмате».
Ранее россиянин выступал за французский «Гавр», в составе которого провел во всех турнирах 46 матчей и отметился 4 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Также футболист был игроком петербургского «Зенита», грозненского «Терека», «Нефтехимика» и «Карелии». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 32-летнего футболиста в 3,5 миллиона евро.
Полузащитник «Рубина» Далер Кузяев объяснил выбор в пользу возвращения в чемпионат России.
Фото: ФК "Рубин"