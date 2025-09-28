Агент Баринова – о продлении контракта с "Локомотивом": в понедельник начнем разговаривать

"У нас было желание встретиться в пятницу с клубом и поговорить на этот счет, но, к сожалению, у Владимира Валерьевича (Леонченко) не нашлось времени. Поэтому, скорее всего, в понедельник мы обязательно увидимся и начнем разговаривать, если генеральный директор выберет время", — приводит слова Кузьмичева "Матч ТВ".
Трудовое соглашение Баринова с железнодорожниками действует до лета 2026 года. В сезоне-2025/26 29-летний полузащитник провел 10 встреч за красно-зеленых, в которых записал на свой счет 2 гола и 2 результативные передачи.
В субботу, 27 сентября, "Локомотив" в домашнем матче одержал победу над "Рубином" со счетом 1:0. Автором единственного гола стал капитан красно-зеленых Дмитрий Баринов, забив мяч в ворота казанцев на 78-й минуте.
Спортивный агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова, рассказал о начале переговоров по продлению контракта игрока с клубом.
Фото: ФК "Локомотив"