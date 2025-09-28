Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
ЦСКА
0 - 0 0 0
Балтика2 тайм
Динамо Мх
17:00
СочиНе начат
Спартак
19:30
Нижний НовгородНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
0 - 0 0 0
ЧелябинскЗавершен
Шинник
17:00
РоторНе начат
Факел
18:00
ЧайкаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Астон Вилла
16:00
ФулхэмНе начат
Ньюкасл
18:30
АрсеналНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Райо Вальекано
0 - 0 0 0
Севилья1 тайм
Эльче
17:15
СельтаНе начат
Бетис
19:30
ОсасунаНе начат
Барселона
22:00
Реал СосьедадНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сассуоло
3 - 1 3 1
УдинезеЗавершен
Рома
16:00
ВеронаНе начат
Пиза
16:00
ФиорентинаНе начат
Лечче
19:00
БолоньяНе начат
Милан
21:45
НаполиНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Фрайбург
16:30
ХоффенхаймНе начат
Кельн
18:30
ШтутгартНе начат
Унион
20:30
ГамбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ницца
16:00
ПарижНе начат
Анже
18:15
БрестНе начат
Лилль
18:15
ЛионНе начат
Метц
18:15
ГаврНе начат
Ренн
21:45
ЛансНе начат

Полузащитник "Ростова" – о Талалаеве: нужно снимать чуть-чуть корону, чтобы ему ее не поправляли

Полузащитник "Ростова" Алексей Миронов ответил на слова главного тренера "Балтики" Андрея Талалаева после матча девятого тура РПЛ о том, что желто-синие приехали играть вничью.
Фото: ФК "Балтика"
"Нельзя так говорить. Нужно снимать чуть-чуть корону, чтобы ему ее не поправляли, при всем уважении. Я уважаю его как тренера, как человека, но не надо выражаться так напрямую. Зазвездился, как по-другому", – приводит слова Миронова "РБ Спорт".

Встреча девятого тура Российской Премьер-Лиги между "Балтикой" и "Ростовом" завершилась ничьей со счетом 0:0. После матча Андрей Талалев заявил, что желто-синие изначально были настроены на ничейный результат.

В десятом туре чемпионата России "Ростов" вничью сыграл с "Краснодаром" со счетом 0:0. Желто-синие набрали 10 очков и на данный момент занимают 11-е место в турнирной таблице. "Балтика" встретится с ЦСКА в воскресенье, 28 сентября. Начало – в 14:30 по московскому времени.

