Полузащитник "Ростова" – о Талалаеве: нужно снимать чуть-чуть корону, чтобы ему ее не поправляли

"Нельзя так говорить. Нужно снимать чуть-чуть корону, чтобы ему ее не поправляли, при всем уважении. Я уважаю его как тренера, как человека, но не надо выражаться так напрямую. Зазвездился, как по-другому", – приводит слова Миронова "РБ Спорт".
Встреча девятого тура Российской Премьер-Лиги между "Балтикой" и "Ростовом" завершилась ничьей со счетом 0:0. После матча Андрей Талалев заявил, что желто-синие изначально были настроены на ничейный результат.
В десятом туре чемпионата России "Ростов" вничью сыграл с "Краснодаром" со счетом 0:0. Желто-синие набрали 10 очков и на данный момент занимают 11-е место в турнирной таблице. "Балтика" встретится с ЦСКА в воскресенье, 28 сентября. Начало – в 14:30 по московскому времени.
Полузащитник "Ростова" Алексей Миронов ответил на слова главного тренера "Балтики" Андрея Талалаева после матча девятого тура РПЛ о том, что желто-синие приехали играть вничью.
