ЦСКА
0 - 0 0 0
Балтика2 тайм
Динамо Мх
17:00
СочиНе начат
Спартак
19:30
Нижний НовгородНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
0 - 0 0 0
ЧелябинскЗавершен
Шинник
17:00
РоторНе начат
Факел
18:00
ЧайкаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Астон Вилла
16:00
ФулхэмНе начат
Ньюкасл
18:30
АрсеналНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Райо Вальекано
0 - 0 0 0
Севилья1 тайм
Эльче
17:15
СельтаНе начат
Бетис
19:30
ОсасунаНе начат
Барселона
22:00
Реал СосьедадНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сассуоло
3 - 1 3 1
УдинезеЗавершен
Рома
16:00
ВеронаНе начат
Пиза
16:00
ФиорентинаНе начат
Лечче
19:00
БолоньяНе начат
Милан
21:45
НаполиНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Фрайбург
16:30
ХоффенхаймНе начат
Кельн
18:30
ШтутгартНе начат
Унион
20:30
ГамбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ницца
16:00
ПарижНе начат
Анже
18:15
БрестНе начат
Лилль
18:15
ЛионНе начат
Метц
18:15
ГаврНе начат
Ренн
21:45
ЛансНе начат

Сёмин - о покере Глушенкова: его для этого брали в "Зенит"

Экс-главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин прокомментировал покер нападающего "Зенита" Максима Глушенкова в домашнем матче 10 тура РПЛ с "Оренбургом" (5:2).
Фото: РПЛ
- Покер Глушенкова меня не удивил, его для этого брали в "Зенит". Он талантливый футболист, имеет большой потенциал с хорошим пониманием игры. Думаю, он стал больше работать на команду и правильно воспринял критику, которая была по отношению к нему. Максим показывает хороший футбол. Глушенков - один из лучших игроков РПЛ, вместе с Батраковым. Но лучшего игрока мы назовём после сезона, - передаёт слова Сёмина Metaratings.ru.

27 сентября в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене" состоялся матч 10 тура Российской премьер-лиги между "Зенитом" и "Оренбургом". Игра завершилась крупной победой сине-бело-голубых со счётом 5:2, 4 забитых мяча записал на свой счёт 26-летний нападающий Максим Глушенков, который отличился на 22-й, 34-й, 77-й и 90+2-й минутах матча.

"Зенит" после победы над "Оренбургом" набрал 19 очков в 10 матчах и поднялся на третье место в промежуточной турнирной таблице по ходу 10 тура, уступая одно очко "Локомотиву" и "Краснодару".

