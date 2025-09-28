Сёмин - о покере Глушенкова: его для этого брали в "Зенит"

- Покер Глушенкова меня не удивил, его для этого брали в "Зенит". Он талантливый футболист, имеет большой потенциал с хорошим пониманием игры. Думаю, он стал больше работать на команду и правильно воспринял критику, которая была по отношению к нему. Максим показывает хороший футбол. Глушенков - один из лучших игроков РПЛ, вместе с Батраковым. Но лучшего игрока мы назовём после сезона, - передаёт слова Сёмина Metaratings.ru.
27 сентября в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене" состоялся матч 10 тура Российской премьер-лиги между "Зенитом" и "Оренбургом". Игра завершилась крупной победой сине-бело-голубых со счётом 5:2, 4 забитых мяча записал на свой счёт 26-летний нападающий Максим Глушенков, который отличился на 22-й, 34-й, 77-й и 90+2-й минутах матча.
"Зенит" после победы над "Оренбургом" набрал 19 очков в 10 матчах и поднялся на третье место в промежуточной турнирной таблице по ходу 10 тура, уступая одно очко "Локомотиву" и "Краснодару".
Экс-главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин прокомментировал покер нападающего "Зенита" Максима Глушенкова в домашнем матче 10 тура РПЛ с "Оренбургом" (5:2).
Фото: РПЛ