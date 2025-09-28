В "Спартаке" объяснили отсутствие Самошникова в заявке на игру против "Пари НН"

"Самошников продолжает работать для набора оптимальной физической формы и функционального состояния", - приводит слова Зеленова "СЭ".
Илья Самошников, играющий на позиции крайнего защитника, перебрался в "Спартак" в августе этого года, перейдя из "Локомотива". В составе красно-белых 27-летний игрок принял участие в 5 матчах во всех турнирах и отличился одним забитым мячом.
Сегодня, 28 сентября, Самошников отсутствовал в заявке "Спартака" на домашний матч 10-го тура РПЛ с "Пари НН".
