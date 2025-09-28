Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
ЦСКА
1 - 0 1 0
БалтикаЗавершен
Динамо Мх
0 - 0 0 0
СочиЗавершен
Спартак
3 - 0 3 0
Нижний НовгородЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
0 - 0 0 0
ЧелябинскЗавершен
Шинник
2 - 0 2 0
РоторЗавершен
Факел
0 - 0 0 0
ЧайкаЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Астон Вилла
3 - 1 3 1
ФулхэмЗавершен
Ньюкасл
1 - 2 1 2
АрсеналЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Райо Вальекано
0 - 1 0 1
СевильяЗавершен
Эльче
2 - 1 2 1
СельтаЗавершен
Барселона
2 - 1 2 1
Реал СосьедадЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сассуоло
3 - 1 3 1
УдинезеЗавершен
Рома
2 - 0 2 0
ВеронаЗавершен
Пиза
0 - 0 0 0
ФиорентинаЗавершен
Лечче
2 - 2 2 2
БолоньяЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Фрайбург
1 - 1 1 1
ХоффенхаймЗавершен
Кельн
1 - 2 1 2
ШтутгартЗавершен
Унион
0 - 0 0 0
ГамбургЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ницца
1 - 1 1 1
ПарижЗавершен
Анже
0 - 2 0 2
БрестЗавершен
Лилль
0 - 1 0 1
ЛионЗавершен
Метц
0 - 0 0 0
ГаврЗавершен

В "Спартаке" объяснили отсутствие Самошникова в заявке на игру против "Пари НН"

Глава пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов рассказал, почему защитник Ильи Самошникова не попал в заявку на 10-й тур РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
"Самошников продолжает работать для набора оптимальной физической формы и функционального состояния", - приводит слова Зеленова "СЭ".

Илья Самошников, играющий на позиции крайнего защитника, перебрался в "Спартак" в августе этого года, перейдя из "Локомотива". В составе красно-белых 27-летний игрок принял участие в 5 матчах во всех турнирах и отличился одним забитым мячом.

Сегодня, 28 сентября, Самошников отсутствовал в заявке "Спартака" на домашний матч 10-го тура РПЛ с "Пари НН".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 7
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится