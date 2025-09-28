Челестини: жду дерби против "Спартака". Это будет очень большой вызов

- Понятно, что для ЦСКА дерби со "Спартаком" - это особенные матчи. Другой вопрос, что до этого матча будет кубковая встреча против "Локомотива". Жду матч против "Спартака", это будет очень большой вызов для нас.
Московское дерби между ЦСКА и "Спартаком" состоится в рамках 11-го тура Российской Премьер-Лиги. Матч пройдет на "ВЭБ Арене" в Москве в следующее воскресенье, 5 октября. Стартовый свисток запланирован на 16:30 по столичному времени.
На данный момент команда Фабио Челестини занимает первое место в таблице чемпионата России и опережает красно-белых на три балла.
"Матч ТВ"