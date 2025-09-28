Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
ЦСКА
1 - 0 1 0
БалтикаЗавершен
Динамо Мх
0 - 0 0 0
СочиЗавершен
Спартак
3 - 0 3 0
Нижний НовгородЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
0 - 0 0 0
ЧелябинскЗавершен
Шинник
2 - 0 2 0
РоторЗавершен
Факел
0 - 0 0 0
ЧайкаЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Астон Вилла
3 - 1 3 1
ФулхэмЗавершен
Ньюкасл
1 - 2 1 2
АрсеналЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Райо Вальекано
0 - 1 0 1
СевильяЗавершен
Эльче
2 - 1 2 1
СельтаЗавершен
Барселона
2 - 1 2 1
Реал СосьедадЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сассуоло
3 - 1 3 1
УдинезеЗавершен
Рома
2 - 0 2 0
ВеронаЗавершен
Пиза
0 - 0 0 0
ФиорентинаЗавершен
Лечче
2 - 2 2 2
БолоньяЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Фрайбург
1 - 1 1 1
ХоффенхаймЗавершен
Кельн
1 - 2 1 2
ШтутгартЗавершен
Унион
0 - 0 0 0
ГамбургЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ницца
1 - 1 1 1
ПарижЗавершен
Анже
0 - 2 0 2
БрестЗавершен
Лилль
0 - 1 0 1
ЛионЗавершен
Метц
0 - 0 0 0
ГаврЗавершен

Челестини: жду дерби против "Спартака". Это будет очень большой вызов

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини признался, что ждет игры против московского "Спартака" в 11-м туре РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА
- Понятно, что для ЦСКА дерби со "Спартаком" - это особенные матчи. Другой вопрос, что до этого матча будет кубковая встреча против "Локомотива". Жду матч против "Спартака", это будет очень большой вызов для нас.

Московское дерби между ЦСКА и "Спартаком" состоится в рамках 11-го тура Российской Премьер-Лиги. Матч пройдет на "ВЭБ Арене" в Москве в следующее воскресенье, 5 октября. Стартовый свисток запланирован на 16:30 по столичному времени.

На данный момент команда Фабио Челестини занимает первое место в таблице чемпионата России и опережает красно-белых на три балла.

"Матч ТВ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится