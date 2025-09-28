Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
15:00
ТорпедоНе начат
Спартак Кострома
15:00
Волга УлНе начат
Урал
16:30
СКА-ХабаровскНе начат
Родина
18:30
СоколНе начат
Черноморец
19:00
КАМАЗНе начат
Нефтехимик
19:30
Арсенал ТулаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Эвертон
22:00
Вест ХэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Валенсия
22:00
ОвьедоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Парма
19:30
ТориноНе начат
Дженоа
21:45
ЛациоНе начат

Губернатор Нижегородской области - о Шпилевском: мы верим в тренера, зачем его менять?

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил поддержку наставнику "Пари НН" Алексею Шпилевскому.
Фото: ФК "Пари НН"
- Мы верим в тренера, зачем его менять? Последние два матча были хорошие. Сегодня сказался класс игроков "Спартака", игра не может радовать сегодня. В целом у нас хорошая команда, коллектив. Ошибок не видим конкретных, многое определяет как предшествующие решения, так и обстоятельства.

"Пари НН" уступил на выезде московскому "Спартаку" в матче десятого тура Российской Премьер-Лиги с разгромным счетом 0:3. Это поражение стало для подопечных Алексея Шпилевского восьмым в нынешнем розыгрыше чемпионата. Команда набрала шесть очков, и по итогам тура занимает предпоследнее 15-е место в турнирной таблице.

Через неделю, 5 октября, нижегородцы сыграет в гостях против "Сочи" в рамках 11-го тура РПЛ.

Источник: "Матч ТВ"

