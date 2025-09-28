- Мы верим в тренера, зачем его менять? Последние два матча были хорошие. Сегодня сказался класс игроков "Спартака", игра не может радовать сегодня. В целом у нас хорошая команда, коллектив. Ошибок не видим конкретных, многое определяет как предшествующие решения, так и обстоятельства.
"Пари НН" уступил на выезде московскому "Спартаку" в матче десятого тура Российской Премьер-Лиги с разгромным счетом 0:3. Это поражение стало для подопечных Алексея Шпилевского восьмым в нынешнем розыгрыше чемпионата. Команда набрала шесть очков, и по итогам тура занимает предпоследнее 15-е место в турнирной таблице.
Через неделю, 5 октября, нижегородцы сыграет в гостях против "Сочи" в рамках 11-го тура РПЛ.
Источник: "Матч ТВ"
Губернатор Нижегородской области - о Шпилевском: мы верим в тренера, зачем его менять?
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил поддержку наставнику "Пари НН" Алексею Шпилевскому.
Фото: ФК "Пари НН"