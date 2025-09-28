Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
15:00
ТорпедоНе начат
Спартак Кострома
15:00
Волга УлНе начат
Урал
16:30
СКА-ХабаровскНе начат
Родина
18:30
СоколНе начат
Черноморец
19:00
КАМАЗНе начат
Нефтехимик
19:30
Арсенал ТулаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Эвертон
22:00
Вест ХэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Валенсия
22:00
ОвьедоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Парма
19:30
ТориноНе начат
Дженоа
21:45
ЛациоНе начат

Защитник ЦСКА Круговой после матча с "Балтикой": отдали абсолютно все силы

Защитник ЦСКА Даниил Круговой поделился эмоциями после победы в домашнем матче над "Балтикой".
Фото: "Матч ТВ"
"Отдали абсолютно все силы. После матча в раздевалке просто молча смотрели друг на друга, не было сил ни на что. С победой, армейцы! Мы сегодня ее с вами заслужили", — написал Круговой в соцсети.

ЦСКА одержал победу над "Балтикой" в воскресенье, 28 сентября. Матч десятого тура Российской Премьер-Лиги завершился со счетом 1:0. Единственный мяч был забит в дополнительное время на 90+5-й минуте. Автором гола стал защитник армейцев Игорь Дивеев.

После этой встречи команда Фабио Челестини набрала 21 очко и поднялась на первую строчку в турнирной таблице чемпионата России. Калининградцы на данный момент занимают пятое место, записав в свой актив 17 очков. 5 октября ЦСКА сыграет со "Спартаком", в тот же день "Балтика" встретится с махачкалинским "Динамо".

