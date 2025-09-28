Защитник ЦСКА Круговой после матча с "Балтикой": отдали абсолютно все силы

"Отдали абсолютно все силы. После матча в раздевалке просто молча смотрели друг на друга, не было сил ни на что. С победой, армейцы! Мы сегодня ее с вами заслужили", — написал Круговой в соцсети.
ЦСКА одержал победу над "Балтикой" в воскресенье, 28 сентября. Матч десятого тура Российской Премьер-Лиги завершился со счетом 1:0. Единственный мяч был забит в дополнительное время на 90+5-й минуте. Автором гола стал защитник армейцев Игорь Дивеев.
После этой встречи команда Фабио Челестини набрала 21 очко и поднялась на первую строчку в турнирной таблице чемпионата России. Калининградцы на данный момент занимают пятое место, записав в свой актив 17 очков. 5 октября ЦСКА сыграет со "Спартаком", в тот же день "Балтика" встретится с махачкалинским "Динамо".