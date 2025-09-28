"Супер, главное победили. Победу нельзя назвать легкой, каждая игра тяжелая. Непривычно было играть крайнего защитника, но главное — вышел в старте. Мне комфортно играть с первых минут где угодно. Сил добегать и туда, и туда хватает", – приводит слова Дмитриева "Матч ТВ".
В воскресенье, 28 сентября, "Спартака" одержал победу над "Пари НН" на домашнем поле. Матч десятого тура чемпионата России завершился со счетом 3:0. Счет открыл нападающий красно-белых Манфред Угальде на 10-й минуте. Полузащитник Жедсон Фернандеш удвоил преимущество московской команды на 36-й минуте. На 64-й минуте Жедсон записал на свой счет второй гол в матче.
На данный момент команда Деяна Станковича занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 18 очков. "Пари НН" с шестью очками идет на 15-м месте.
Дмитриев оценил свой дебют в стартовом составе "Спартака"
Игрок "Спартака" Игорь Дмитриев прокомментировал свой дебютный выход в стартовом составе команды на матч с "Пари НН".
Фото: "Чемпионат"