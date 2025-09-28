Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
15:00
ТорпедоНе начат
Спартак Кострома
15:00
Волга УлНе начат
Урал
16:30
СКА-ХабаровскНе начат
Родина
18:30
СоколНе начат
Черноморец
19:00
КАМАЗНе начат
Нефтехимик
19:30
Арсенал ТулаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Эвертон
22:00
Вест ХэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Валенсия
22:00
ОвьедоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Парма
19:30
ТориноНе начат
Дженоа
21:45
ЛациоНе начат

Дмитриев оценил свой дебют в стартовом составе "Спартака"

Игрок "Спартака" Игорь Дмитриев прокомментировал свой дебютный выход в стартовом составе команды на матч с "Пари НН".
Фото: "Чемпионат"
"Супер, главное победили. Победу нельзя назвать легкой, каждая игра тяжелая. Непривычно было играть крайнего защитника, но главное — вышел в старте. Мне комфортно играть с первых минут где угодно. Сил добегать и туда, и туда хватает", – приводит слова Дмитриева "Матч ТВ".

В воскресенье, 28 сентября, "Спартака" одержал победу над "Пари НН" на домашнем поле. Матч десятого тура чемпионата России завершился со счетом 3:0. Счет открыл нападающий красно-белых Манфред Угальде на 10-й минуте. Полузащитник Жедсон Фернандеш удвоил преимущество московской команды на 36-й минуте. На 64-й минуте Жедсон записал на свой счет второй гол в матче.

На данный момент команда Деяна Станковича занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 18 очков. "Пари НН" с шестью очками идет на 15-м месте.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится