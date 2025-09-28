Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
15:00
ТорпедоНе начат
Спартак Кострома
15:00
Волга УлНе начат
Урал
16:30
СКА-ХабаровскНе начат
Родина
18:30
СоколНе начат
Черноморец
19:00
КАМАЗНе начат
Нефтехимик
19:30
Арсенал ТулаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Эвертон
22:00
Вест ХэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Валенсия
22:00
ОвьедоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Парма
19:30
ТориноНе начат
Дженоа
21:45
ЛациоНе начат

Полузащитник "Балтики" Петров – об удалении Андраде в матче с ЦСКА: судейка поддушивал

Полузащитник "Балтики" Илья Петров высказался об удалении защитника команды Кевина Андраде в матче с ЦСКА.
Фото: ФК "Балтика"
"Посмотрел эпизод с красной карточкой Андраде, там вообще был офсайд у нападающего. Но VAR не смотрит вторые желтые, поэтому ничего не поделать — судейка поддушивал", — приводит слова Петрова "Чемпионат".

"Балтика" уступила ЦСКА в матче десятого тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась со счетом 0:1. С 83-й минуте калининградцы играли в меньшинстве из-за удаления Кевина Андраде. Колумбийский защитник получил две желтые карточки. Первое предупреждение было назначено за стычку с голкипером красно-синих Игорем Акинфеевым, второе – за фол на нападающем армейцев Алеррандро.

После этой встречи ЦСКА лидирует в турнирной таблице РПЛ (21 очко), "Балтика" идет шестой с 17 очками.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится