"Посмотрел эпизод с красной карточкой Андраде, там вообще был офсайд у нападающего. Но VAR не смотрит вторые желтые, поэтому ничего не поделать — судейка поддушивал", — приводит слова Петрова "Чемпионат".
"Балтика" уступила ЦСКА в матче десятого тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась со счетом 0:1. С 83-й минуте калининградцы играли в меньшинстве из-за удаления Кевина Андраде. Колумбийский защитник получил две желтые карточки. Первое предупреждение было назначено за стычку с голкипером красно-синих Игорем Акинфеевым, второе – за фол на нападающем армейцев Алеррандро.
После этой встречи ЦСКА лидирует в турнирной таблице РПЛ (21 очко), "Балтика" идет шестой с 17 очками.
Полузащитник "Балтики" Петров – об удалении Андраде в матче с ЦСКА: судейка поддушивал
Полузащитник "Балтики" Илья Петров высказался об удалении защитника команды Кевина Андраде в матче с ЦСКА.
Фото: ФК "Балтика"