Первая лига

Первая лига
Енисей
15:00
ТорпедоНе начат
Спартак Кострома
15:00
Волга УлНе начат
Урал
16:30
СКА-ХабаровскНе начат
Родина
18:30
СоколНе начат
Черноморец
19:00
КАМАЗНе начат
Нефтехимик
19:30
Арсенал ТулаНе начат

Английская премьер-лига

Английская премьер-лига
Эвертон
22:00
Вест ХэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

Чемпионат Испании. Примера
Валенсия
22:00
ОвьедоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

Чемпионат Италии. Серия А
Парма
19:30
ТориноНе начат
Дженоа
21:45
ЛациоНе начат

Франко Камоцци: в победе "Спартака" над "Пари НН" нет ничего особенного

Итальянский функционер Франко Камоцци в беседе с Rusfootball.info высказался о победе "Спартака" над "Пари НН" в матче десятого тура РПЛ (3:0).
Фото: "Чемпионат"
"В этой победе нет ничего особенного, "Спартак" обязан обыгрывать такие команды. Игру команды стоит оценивать по матчам с большими командами. Вышла команда из кризиса или нет – покажет дерби с ЦСКА", – сказал Камоцци.

Игра проходила в Москве. После этой встречи "Спартак" поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ, записав в свой актив 18 очков.

