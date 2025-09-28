"В этой победе нет ничего особенного, "Спартак" обязан обыгрывать такие команды. Игру команды стоит оценивать по матчам с большими командами. Вышла команда из кризиса или нет – покажет дерби с ЦСКА", – сказал Камоцци.
Игра проходила в Москве. После этой встречи "Спартак" поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ, записав в свой актив 18 очков.
Франко Камоцци: в победе "Спартака" над "Пари НН" нет ничего особенного
Итальянский функционер Франко Камоцци в беседе с Rusfootball.info высказался о победе "Спартака" над "Пари НН" в матче десятого тура РПЛ (3:0).
Фото: "Чемпионат"