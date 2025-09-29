По информации "Чемпионата", московская финансовая группа хочет выйти с предложением на Ростовскую область и Арташеса Арутюнянца в ближайшее время. Также называется другой претендент - бизнесмен Иван Саввиди.
После десяти туров Российской Премьер-Лиги "Ростов" занимает 11 место в турнирной таблице, набрав 10 очков. Команду с февраля 2025 года возглавляет испанский специалист Джонатан Альба, ранее работавший тренером-аналитиком в штабе ростовчан у Валерия Карпина.
В следующем туре "Ростов" на выезде сыграет против "Оренбурга". Встреча пройдёт в воскресенье, 5 октября.
Контрольный пакет акций "Ростова" может перейти к финансовой группе из Москвы - источник
Московские инвесторы ведут переговоры о покупке контрольного пакета акций "Ростова".
Фото: ФК "Ростов"