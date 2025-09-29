Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
0 - 0 0 0
Торпедо1 тайм
Спартак Кострома
0 - 1 0 1
Волга Ул1 тайм
Урал
16:30
СКА-ХабаровскНе начат
Родина
18:30
СоколНе начат
Черноморец
19:00
КАМАЗНе начат
Нефтехимик
19:30
Арсенал ТулаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Эвертон
22:00
Вест ХэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Валенсия
22:00
ОвьедоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Парма
19:30
ТориноНе начат
Дженоа
21:45
ЛациоНе начат

Контрольный пакет акций "Ростова" может перейти к финансовой группе из Москвы - источник

Московские инвесторы ведут переговоры о покупке контрольного пакета акций "Ростова".
Фото: ФК "Ростов"
По информации "Чемпионата", московская финансовая группа хочет выйти с предложением на Ростовскую область и Арташеса Арутюнянца в ближайшее время. Также называется другой претендент - бизнесмен Иван Саввиди.

После десяти туров Российской Премьер-Лиги "Ростов" занимает 11 место в турнирной таблице, набрав 10 очков. Команду с февраля 2025 года возглавляет испанский специалист Джонатан Альба, ранее работавший тренером-аналитиком в штабе ростовчан у Валерия Карпина.

В следующем туре "Ростов" на выезде сыграет против "Оренбурга". Встреча пройдёт в воскресенье, 5 октября.

