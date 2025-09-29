Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
0 - 1 0 1
ТорпедоЗавершен
Спартак Кострома
1 - 1 1 1
Волга УлЗавершен
Урал
1 - 2 1 2
СКА-ХабаровскЗавершен
Родина
0 - 0 0 0
Сокол1 тайм
Черноморец
0 - 0 0 0
КАМАЗ1 тайм
Нефтехимик
19:30
Арсенал ТулаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Эвертон
22:00
Вест ХэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Валенсия
Перенесён
Овьедо

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Парма
19:30
ТориноНе начат
Дженоа
21:45
ЛациоНе начат

Губерниев: "Спартак" играет лучше без Станковича - его давно надо выгонять

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о работе главного тренера "Спартака" Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"
"Нет ли ощущения, что "Спартак" без Станковича играет лучше? Конечно, потому что его давно надо выгонять. Поэтому, в отсутствие Станковича, где бы он ни находился, "Спартак" будет играть лучше. С другим тренером, или если Станкович будет на трибуне. Это понимают и видят все. Но, как мы знаем, менеджмент "Спартака" идет своим путем и, на радость соперникам, наверное, будет продолжать им идти и дальше", - цитирует Губерниева Metaratings.

После 10 сыгранных туров московский "Спартак" располагается на 5 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 18 набранными очками. В 11 туре Российской Премьер-Лиги красно-белые сыграют на выезде с ЦСКА, который на данный момент лидирует в таблице с 21 баллом.

Напомним, что главный тренер "Спартака" Деян Станкович был удален в матче 8 тура чемпионата России со столичным "Динамо" (2:2). Специалист был дисквалифицирован на один месяц от всех соревнований под эгидой РФС. Сербский специалист является главным тренером московского клуба с лета 2024 года - ранее в СМИ появилась информация, что руководство клуба намерен отправить Станковича в отставку с поста главного тренера.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 21
  • Нравится
  • +5
  • Не нравится