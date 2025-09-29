Губерниев: "Спартак" играет лучше без Станковича - его давно надо выгонять

"Нет ли ощущения, что "Спартак" без Станковича играет лучше? Конечно, потому что его давно надо выгонять. Поэтому, в отсутствие Станковича, где бы он ни находился, "Спартак" будет играть лучше. С другим тренером, или если Станкович будет на трибуне. Это понимают и видят все. Но, как мы знаем, менеджмент "Спартака" идет своим путем и, на радость соперникам, наверное, будет продолжать им идти и дальше", - цитирует Губерниева Metaratings.
После 10 сыгранных туров московский "Спартак" располагается на 5 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 18 набранными очками. В 11 туре Российской Премьер-Лиги красно-белые сыграют на выезде с ЦСКА, который на данный момент лидирует в таблице с 21 баллом.
Напомним, что главный тренер "Спартака" Деян Станкович был удален в матче 8 тура чемпионата России со столичным "Динамо" (2:2). Специалист был дисквалифицирован на один месяц от всех соревнований под эгидой РФС. Сербский специалист является главным тренером московского клуба с лета 2024 года - ранее в СМИ появилась информация, что руководство клуба намерен отправить Станковича в отставку с поста главного тренера.
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о работе главного тренера "Спартака" Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"