Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
0 - 1 0 1
ТорпедоЗавершен
Спартак Кострома
1 - 1 1 1
Волга УлЗавершен
Урал
1 - 2 1 2
СКА-ХабаровскЗавершен
Родина
0 - 0 0 0
Сокол1 тайм
Черноморец
0 - 0 0 0
КАМАЗ1 тайм
Нефтехимик
19:30
Арсенал ТулаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Эвертон
22:00
Вест ХэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Валенсия
Перенесён
Овьедо

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Парма
19:30
ТориноНе начат
Дженоа
21:45
ЛациоНе начат

"Провальный трансфер". Экс-президент "Локомотива" - о легионере "Зенита"

Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась об игре полузащитника "Зенита" Жерсона.
Фото: ФК "Зенит"
"Надо его отпускать. Толку от него не будет. Трансфер провальный", - приводит слова Смородской "СЭ".

Жерсон перешел в петербургский "Зенит" из бразильского "Фламенго" в летнее трансферное окно за 25 миллионов евро и заключил пятилетний контракт. Бразилец провел за петербуржцев во всех турнирах 6 матчей и не отметился результативными действиями. Полузащитник получил повреждение и не выходил на поле с конца августа - сообщалось, что Жерсон намерен проходить реабилитацию в Бразилии.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится