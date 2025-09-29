"Надо его отпускать. Толку от него не будет. Трансфер провальный", - приводит слова Смородской "СЭ".
Жерсон перешел в петербургский "Зенит" из бразильского "Фламенго" в летнее трансферное окно за 25 миллионов евро и заключил пятилетний контракт. Бразилец провел за петербуржцев во всех турнирах 6 матчей и не отметился результативными действиями. Полузащитник получил повреждение и не выходил на поле с конца августа - сообщалось, что Жерсон намерен проходить реабилитацию в Бразилии.
"Провальный трансфер". Экс-президент "Локомотива" - о легионере "Зенита"
