Новичок ЦСКА: перед подписанием контракта у меня были небольшие проблемы в медосмотре

"Перед подписанием контракта с ЦСКА у меня были небольшие проблемы в медосмотре. Но ничего серьёзного — небольшие нюансы, которые надо было решить. И сейчас я здесь, это самое главное", - цитирует Кармо "Чемпионат".
Энрике Кармо перешел в ЦСКА из бразильского "Сан-Паулу" в летнее трансферное окно за 5 миллионов евро и заключил пятилетний контракт. Полузащитник провел за московский клуб во всех турнирах 3 матча и не отметился результативными действиями.
После 10 сыгранных туров ЦСКА располагается на 1 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 21 набранным баллом. В 11 туре РПЛ команда Фабио Челестини сыграет на домашнем стадионе со столичным "Спартаком".
Фото: ПФК ЦСКА