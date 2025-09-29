Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
0 - 1 0 1
ТорпедоЗавершен
Спартак Кострома
1 - 1 1 1
Волга УлЗавершен
Урал
1 - 2 1 2
СКА-ХабаровскЗавершен
Родина
0 - 0 0 0
Сокол1 тайм
Черноморец
0 - 0 0 0
КАМАЗ1 тайм
Нефтехимик
19:30
Арсенал ТулаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Эвертон
22:00
Вест ХэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Валенсия
Перенесён
Овьедо

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Парма
19:30
ТориноНе начат
Дженоа
21:45
ЛациоНе начат

Новичок ЦСКА: перед подписанием контракта у меня были небольшие проблемы в медосмотре

Новичок ЦСКА Энрике Кармо рассказал о своем физическом состоянии.
Фото: ПФК ЦСКА
"Перед подписанием контракта с ЦСКА у меня были небольшие проблемы в медосмотре. Но ничего серьёзного — небольшие нюансы, которые надо было решить. И сейчас я здесь, это самое главное", - цитирует Кармо "Чемпионат".

Энрике Кармо перешел в ЦСКА из бразильского "Сан-Паулу" в летнее трансферное окно за 5 миллионов евро и заключил пятилетний контракт. Полузащитник провел за московский клуб во всех турнирах 3 матча и не отметился результативными действиями.

После 10 сыгранных туров ЦСКА располагается на 1 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 21 набранным баллом. В 11 туре РПЛ команда Фабио Челестини сыграет на домашнем стадионе со столичным "Спартаком".

