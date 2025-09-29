Матчи Скрыть

Енисей
0 - 1 0 1
ТорпедоЗавершен
Спартак Кострома
1 - 1 1 1
Волга УлЗавершен
Урал
1 - 2 1 2
СКА-ХабаровскЗавершен
Родина
2 - 0 2 0
СоколЗавершен
Черноморец
1 - 0 1 0
КАМАЗЗавершен
Нефтехимик
1 - 0 1 0
Арсенал ТулаЗавершен

Парма
2 - 1 2 1
ТориноЗавершен

В "Пари НН" объяснили, почему не смогли арендовать Кокшарова у "Краснодара"

Спортивный директор "Пари НН" Александр Удальцов рассказал, почему не удалось арендовать форварда "Краснодара" Александра Кокшарова.
Фото: ФК "Пари НН"
"Да, мы пытались арендовать Александра. Личные взаимоотношения отца Кокшарова и "Краснодара" комментировать не буду, но мы с самого начала трансферного окна заявляли об этом. "Краснодар" не отпустил Александра в аренду. Не хотят отпускать и все. Они подробнее объяснять не обязаны, это их право", - цитирует Удальцова "Матч ТВ".

Ранее отец Александра Кокшарова заявил, что нападающий получил ультиматум от клуба - если форвард не продлит контракт с южанами, то следующие два года будет бегать по кругу, а также рассказал, что в "Краснодаре" форварда считают предателем и не помогают с реабилитацией.

В прошлом сезоне Александр Кокшаров выступал за "Пари НН" на правах аренды - форвард провел за нижегородцев 5 матчей и отметился 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. В апреле нападающий получил повреждение и выбыл до конца сезона-2024/2025. На счету футболиста 20 матчей за "Краснодар", 4 забитых гола и 1 голевая передача.

