В "Пари НН" объяснили, почему не смогли арендовать Кокшарова у "Краснодара"

"Да, мы пытались арендовать Александра. Личные взаимоотношения отца Кокшарова и "Краснодара" комментировать не буду, но мы с самого начала трансферного окна заявляли об этом. "Краснодар" не отпустил Александра в аренду. Не хотят отпускать и все. Они подробнее объяснять не обязаны, это их право", - цитирует Удальцова "Матч ТВ".
Ранее отец Александра Кокшарова заявил, что нападающий получил ультиматум от клуба - если форвард не продлит контракт с южанами, то следующие два года будет бегать по кругу, а также рассказал, что в "Краснодаре" форварда считают предателем и не помогают с реабилитацией.
В прошлом сезоне Александр Кокшаров выступал за "Пари НН" на правах аренды - форвард провел за нижегородцев 5 матчей и отметился 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. В апреле нападающий получил повреждение и выбыл до конца сезона-2024/2025. На счету футболиста 20 матчей за "Краснодар", 4 забитых гола и 1 голевая передача.
Спортивный директор "Пари НН" Александр Удальцов рассказал, почему не удалось арендовать форварда "Краснодара" Александра Кокшарова.
Фото: ФК "Пари НН"