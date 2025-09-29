"Да. Нам Саша интересен, тем более сейчас он находится в финальной стадии восстановления от травмы. К зиме уже точно наберет форму. Если что-то поменяется в их внутренних взаимоотношениях, будем рады", - сказал Удальцов "Матч ТВ".
Напомним, минувшим летом "Пари НН" хотел взять в аренду 20-летнего нападающего "Краснодара" и молодежной сборной России Александра Кокшарова, однако "быки" ответили отказом.
Ранее Кокшаров уже выступал на правах аренды за "Пари НН", проведя в Нижнем Новгороде вторую половину сезона РПЛ-2024/25. В составе нижегородской команды форвард провел 5 матчей, забил 1 гол и отдал 1 ассист.
В "Пари НН" сообщили, что зимой снова попробуют арендовать форварда "Краснодара"
Спортивный директор "Пари НН" Александр Удальцов ответил, будет ли клуб зимой предпринимать новые попытки арендовать у "Краснодара" нападающего Александра Кокшарова.
Фото: ФК "Пари НН"