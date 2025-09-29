Матчи Скрыть

Первая лига

Енисей
0 - 1 0 1
ТорпедоЗавершен
Спартак Кострома
1 - 1 1 1
Волга УлЗавершен
Урал
1 - 2 1 2
СКА-ХабаровскЗавершен
Родина
2 - 0 2 0
СоколЗавершен
Черноморец
1 - 0 1 0
КАМАЗЗавершен
Нефтехимик
1 - 0 1 0
Арсенал ТулаЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

Парма
2 - 1 2 1
ТориноЗавершен

В "Пари НН" сообщили, что зимой снова попробуют арендовать форварда "Краснодара"

Спортивный директор "Пари НН" Александр Удальцов ответил, будет ли клуб зимой предпринимать новые попытки арендовать у "Краснодара" нападающего Александра Кокшарова.
Фото: ФК "Пари НН"
"Да. Нам Саша интересен, тем более сейчас он находится в финальной стадии восстановления от травмы. К зиме уже точно наберет форму. Если что-то поменяется в их внутренних взаимоотношениях, будем рады", - сказал Удальцов "Матч ТВ".

Напомним, минувшим летом "Пари НН" хотел взять в аренду 20-летнего нападающего "Краснодара" и молодежной сборной России Александра Кокшарова, однако "быки" ответили отказом.

Ранее Кокшаров уже выступал на правах аренды за "Пари НН", проведя в Нижнем Новгороде вторую половину сезона РПЛ-2024/25. В составе нижегородской команды форвард провел 5 матчей, забил 1 гол и отдал 1 ассист.

