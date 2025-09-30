Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Рубин
18:00
ЗенитНе начат
Ахмат
20:30
ОренбургНе начат
Краснодар
20:30
ДинамоНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Аталанта
19:45
БрюггеНе начат
Кайрат
19:45
Реал МадридНе начат
Пафос
22:00
БаварияНе начат
Галатасарай
22:00
ЛиверпульНе начат
Челси
22:00
БенфикаНе начат
Интер
22:00
СлавияНе начат
Марсель
22:00
АяксНе начат
Буде-Глимт
22:00
ТоттенхэмНе начат
Атлетико
22:00
АйнтрахтНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Валенсия
21:00
ОвьедоНе начат

Семин – об успехах Глушенкова на старте сезона: правильно переварил критику, поэтому стал сильнее

Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин высказался об успехах нападающего "Зенита" Максима Глушенкова в текущем сезоне.
Фото: ФК "Зенит"
"Максим правильно воспринял критику. Он и тренерский штаб внесли коррективы в его работу. Теперь мы видим того футболиста, который был в прошлом сезоне. Правильно переварил критику со стороны руководства и болельщиков, поэтому стал сильнее", — приводит слова Семина "Спорт-Экспресс".

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Глушенков принял участие в 11 встречах за сине-бело-голубых, в которых записал на свой счет 8 голов и 4 результативные передачи. В матче десятого тура чемпионата России "Зенита" с "Оренбургом" 26-летний нападающий оформил покер.

На данный момент санкт-петербургская команда располагается на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ. В активе "Зенита" – 19 набранных очков.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • -4
  • Не нравится