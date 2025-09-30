"Максим правильно воспринял критику. Он и тренерский штаб внесли коррективы в его работу. Теперь мы видим того футболиста, который был в прошлом сезоне. Правильно переварил критику со стороны руководства и болельщиков, поэтому стал сильнее", — приводит слова Семина "Спорт-Экспресс".
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Глушенков принял участие в 11 встречах за сине-бело-голубых, в которых записал на свой счет 8 голов и 4 результативные передачи. В матче десятого тура чемпионата России "Зенита" с "Оренбургом" 26-летний нападающий оформил покер.
На данный момент санкт-петербургская команда располагается на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ. В активе "Зенита" – 19 набранных очков.
Семин – об успехах Глушенкова на старте сезона: правильно переварил критику, поэтому стал сильнее
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин высказался об успехах нападающего "Зенита" Максима Глушенкова в текущем сезоне.
Фото: ФК "Зенит"