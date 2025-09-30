Матчи Скрыть

Генсек РФС высказался о совмещении Карпиным постов тренера "Динамо" и сборной России

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал совмещение Валерием Карпиным постов главного тренера "Динамо" и сборной России.
Фото: ФК "Динамо"
"Я обсуждал этот вопрос с Валерием Георгиевичем, он находится в прекрасной форме, и с его стороны я не услышал и не уловил каких-то нот и интонаций, связанных с тем, что он якобы не может и не готов, ошибся или что-то в этом духе", – приводит слова Митрофанова Odds.ru.

Летом 2025 года Карпин был назначен на должность главного тренера московского "Динамо". Российский специалист подписал контракт с клубом до 2028 года. До него команду возглавлял Марцел Личка. Кроме того, с 2021 года Карпин тренирует сборную России по футболу.

Под руководством 56-летнего специалиста "Динамо" в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги идет на седьмом месте в турнирной таблице. После десяти туров бело-голубые набрали 15 очков.

