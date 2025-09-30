Матчи Скрыть

Генсек РФС: качеством работы Карпина как тренера сборной мы удовлетворены

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о работе главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина.
Фото: РФС
"Качеством работы Карпина как тренера национальной сборной мы в высшей степени удовлетворены. Могу сказать, что он точно тренер, с которым можно добиваться любых результатов", – приводит слова Митрофанова Odds.ru.

Валерий Карпин занимает пост главного тренера сборной России по футболу с 2021 года. В сентябре 2025 года национальная команда Росси провела два товарищеских матча. Встреча с Иорданией 4 сентября завершилась ничьей со счетом 0:0. 7 сентября сборная России со счетом 4:1 одержала победу в выездном матче с командой Катара.

В следующий раз команда Валерия Карпина примет сборную Ирана. Встреча состоится 10 октября на стадионе "Волгоград Арена" в Волгограде. Начало – в 20:00 по московскому времени. До конца 2025 года национальная команда России также сыграет с Боливией, Перу и Чили.

