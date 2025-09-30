Матчи Скрыть

Новичок ЦСКА Попович: я пришел за трофеями

Новичок ЦСКА Матия Попович поделился эмоциями после перехода в московский клуб из "Наполи".
Фото: ПФК ЦСКА
"Здесь у меня отличные партнеры. В каждом матче у нас установка только на победу, а также на большое количество забитых голов. Мне это очень нравится, ведь я пришел в ЦСКА за трофеями", – приводит слова Поповича "Спорт-Экспресс".

Сербский футболист пополнил состав ЦСКА 11 сентября 2025 года. Он перешел в московскую команду из "Наполи", где играл в молодежном составе на позиции полузащитника. За все время в итальянской команде 19-летний игрок принял участие в 26 матчах, в которых записал на свой счет 11 голов и 4 результативные передачи.

В составе армейцев Попович играет под 20-м номером. Его трудовое соглашение с московским клубом рассчитано на три года.

