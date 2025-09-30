Гендиректор "Балтики": клуб будет делать все, чтобы стать еще сильнее в следующем сезоне

"Мы играем в Премьер-Лиге, играем для болельщиков, любителей футбола. То, что есть интерес к нашей команде, радует всех, и нас в том числе. Клуб будет делать все, чтобы стать еще сильнее в следующем сезоне", — приводит слова Измайлова "Чемпионат".
В воскресенье, 28 сентября "Балтика" впервые с начала сезона уступила сопернику в матче РПЛ. Встреча десятого тура с ЦСКА завершилась со счетом 0:1.
После десяти туров команда Андрея Талалаева набрала 17 очков и на данный момент занимает шестую строчку в турнирной таблице чемпионата России. В следующий раз калининградцы примут махачкалинское "Динамо". Встреча состоится в воскресенье, 5 октября. Начало – в 19:00 по московскому времени.
Фото: РИА Новости