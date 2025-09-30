"ЦСКА, конечно, силен. Но фаворит здесь, на мой взгляд, "Зенит". У него более длинная скамейка, чем у армейцев. Плюс он имеет большой опыт борьбы на длинной дистанции", – приводит слова Пименова "Матч ТВ".
ЦСКА одержал победу над "Балтикой" со счетом 1:0 в матче десятого тура Российской Премьер-Лиги. "Зенит" со счетом 5:2 разгромил "Оренбург" в субботу, 27 сентября.
На данный момент сине-бело-голубые занимают четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 19 очков в десяти встречах. Армейцы лидируют в турнирной таблице, записав в свой актив 21 очко.
Пименов назвал "Зенит" лидером за чемпионство в РПЛ
Бывший футболист сборной России Руслан Пименов сравнил "Зенит" и ЦСКА в борьбе за чемпионство в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"