Кубок России

Новости
Рубин
18:00
ЗенитНе начат
Ахмат
20:30
ОренбургНе начат
Краснодар
20:30
ДинамоНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Аталанта
19:45
БрюггеНе начат
Кайрат
19:45
Реал МадридНе начат
Пафос
22:00
БаварияНе начат
Галатасарай
22:00
ЛиверпульНе начат
Челси
22:00
БенфикаНе начат
Интер
22:00
СлавияНе начат
Марсель
22:00
АяксНе начат
Буде-Глимт
22:00
ТоттенхэмНе начат
Атлетико
22:00
АйнтрахтНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Валенсия
21:00
ОвьедоНе начат

Пименов назвал "Зенит" лидером за чемпионство в РПЛ

Бывший футболист сборной России Руслан Пименов сравнил "Зенит" и ЦСКА в борьбе за чемпионство в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
"ЦСКА, конечно, силен. Но фаворит здесь, на мой взгляд, "Зенит". У него более длинная скамейка, чем у армейцев. Плюс он имеет большой опыт борьбы на длинной дистанции", – приводит слова Пименова "Матч ТВ".

ЦСКА одержал победу над "Балтикой" со счетом 1:0 в матче десятого тура Российской Премьер-Лиги. "Зенит" со счетом 5:2 разгромил "Оренбург" в субботу, 27 сентября.

На данный момент сине-бело-голубые занимают четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 19 очков в десяти встречах. Армейцы лидируют в турнирной таблице, записав в свой актив 21 очко.

