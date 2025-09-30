Матчи Скрыть

Титов – о результатах "Спартака": неважно, где сидит тренер. Есть задание, которое надо выполнять

Бывший капитан "Спартака" и сборной России по футболу Егор Титов высказался о влиянии главного тренера красно-белых Деяна Станковича на результаты команды.
Фото: ФК "Спартак"
"Хорошие результаты "Спартака" пришли без Станковича на скамейке? Давайте вспомним 80-е: Бесков постоянно сидел на трибуне. Но "Спартак" же играл хорошо. Как по мне, неважно, где сидит тренер. Есть четкое задание, которое надо выполнять", — приводит слова Титова Sport24.

Напомним, Деян Станкович был дисквалифицирован на месяц от матчей под эгидой РФС из-за оскорблений арбитра Егора Егорова в матче восьмого тура РПЛ с "Динамо". В десятом туре красно-белые разгромили "Пари НН" со счетом 3:0. Матч девятого тура с "Крыльями Советов" также завершился победой московской команды со счетом 2:1.

На данный момент "Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 18 очков.

