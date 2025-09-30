Матчи Скрыть

Дмитрий Булыкин: Баринов пригодится любому топ-клубу РПЛ

Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин в беседе с Rusfootball.info поделился мнением о будущем полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова.
Фото: ФК "Локомотив"
"Баринов – настоящий лидер "Локомотива", без него трудно представить эту команду. Надеюсь, они смогут договориться с игроком по поводу нового контракта. Он точно сможет еще приносить пользу команде. Будет действительно жаль, если он покинет "Локомотив". Но он точно пригодится любому топ-клубу РПЛ. Такими игроками не разбрасываются", – сказал Булыкин.

Трудовое соглашение Баринова с железнодорожниками действует до лета 2026 года. Уже зимой текущего сезона Баринов может вести переговоры с другими клубами.

В сезоне-2025/26 29-летний полузащитник провел 10 встреч за красно-зеленых, в которых записал на свой счет 2 гола и 2 результативные передачи.

