"Балтика" обратилась в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть момент с неудалением Акинфеева

Калининградская "Балтика" обратилась в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть эпизод на 42-й минуте матча с ЦСКА, в котором арбитр Сергей Иванов не удалил голкипера "армейцев" Игоря Акинфеева. Также калининградский клуб просит рассмотреть гол защитника ЦСКА Игоря Дивеева на 90+5-й минуте матча, - сообщили "Чемпионату" в службе коммуникаций РФС.
В 10 туре Российской Премьер-Лиги калининградская "Балтика" уступила ЦСКА со счетом 0:1 - автором единственного забитого мяча стал центральный защитник команды хозяев Игорь Дивеев. Калининградцы играли в меньшинстве с 83 минуты встречи - вторую желтую карточку получил защитник Кевин Андраде и был удален с поля.
После 10 сыгранных туров ЦСКА лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 21 баллом в своем активе. Калининградцы располагаются на 6 строчке с 17 набранными очками.
