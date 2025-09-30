Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Рубин
18:00
ЗенитНе начат
Ахмат
20:30
ОренбургНе начат
Краснодар
20:30
ДинамоНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Аталанта
19:45
БрюггеНе начат
Кайрат
19:45
Реал МадридНе начат
Пафос
22:00
БаварияНе начат
Галатасарай
22:00
ЛиверпульНе начат
Челси
22:00
БенфикаНе начат
Интер
22:00
СлавияНе начат
Марсель
22:00
АяксНе начат
Буде-Глимт
22:00
ТоттенхэмНе начат
Атлетико
22:00
АйнтрахтНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Валенсия
21:00
ОвьедоНе начат

"Балтика" обратилась в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть момент с неудалением Акинфеева

Калининградская "Балтика" обратилась в ЭСК РФС по итогам 10 тура РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА
Калининградская "Балтика" обратилась в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть эпизод на 42-й минуте матча с ЦСКА, в котором арбитр Сергей Иванов не удалил голкипера "армейцев" Игоря Акинфеева. Также калининградский клуб просит рассмотреть гол защитника ЦСКА Игоря Дивеева на 90+5-й минуте матча, - сообщили "Чемпионату" в службе коммуникаций РФС.

В 10 туре Российской Премьер-Лиги калининградская "Балтика" уступила ЦСКА со счетом 0:1 - автором единственного забитого мяча стал центральный защитник команды хозяев Игорь Дивеев. Калининградцы играли в меньшинстве с 83 минуты встречи - вторую желтую карточку получил защитник Кевин Андраде и был удален с поля.

После 10 сыгранных туров ЦСКА лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 21 баллом в своем активе. Калининградцы располагаются на 6 строчке с 17 набранными очками.

