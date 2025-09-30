Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Рубин
18:00
ЗенитНе начат
Ахмат
20:30
ОренбургНе начат
Краснодар
20:30
ДинамоНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Аталанта
19:45
БрюггеНе начат
Кайрат
19:45
Реал МадридНе начат
Пафос
22:00
БаварияНе начат
Галатасарай
22:00
ЛиверпульНе начат
Челси
22:00
БенфикаНе начат
Интер
22:00
СлавияНе начат
Марсель
22:00
АяксНе начат
Буде-Глимт
22:00
ТоттенхэмНе начат
Атлетико
22:00
АйнтрахтНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Валенсия
21:00
ОвьедоНе начат

Представитель Ракова рассказал о сроках возвращения футболиста после травмы

Владимир Кузьмичев, представляющий интересы нападающего "Крыльев Советов" Вадима Ракова, рассказал, когда стоит ждать восстановление футболиста после травмы.
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Восстановление Ракова? Самый оптимистичный прогноз — возвращение к концу этой недели. Вадим восстанавливается по графику, если бы что-то было не так, процесс бы уже скорректировали", - приводит слова Кузьмичева Sport24.

В текущем сезоне Вадим Раков провел за самарские "Крылья Советов" во всех турнирах 8 матчей и записал на свой счет 5 забитых мячей и 2 голевые передачи. Нападающий выступает за самарцев с лета текущего года, права на нападающего принадлежат московскому "Локомотиву".

После 10 сыгранных туров самарцы располагаются на 10 строчке в турнирной таблице чемпионата России с 12 набранными очками в своем активе.

