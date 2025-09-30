Медведев - об ужесточении лимита: это уничтожит конкуренцию в нашем футболе

"Любое искусственное сокращение лимита на легионеров неизбежно приведёт к тому, что в нашей стране будет появляться меньше молодых, перспективных и способных футболистов. Это уничтожит и искоренит таланты и конкуренцию в нашем футболе", - сказал Медведев в интервью Odds.ru.
Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что в Российской Премьер-Лиге будет ужесточен лимит на легионеров. Сообщалось, что нынешний лимит "13+8" будет изменен на "10+5" через несколько сезонов. Предполагается, что в следующем сезоне будет ограничение в шесть легионеров на поле и 11 в заявке команды.
Советник председателя правления "Зенита" Александр Медведев прокомментировал возможное ужесточение лимита на легионеров.
