Медведев - об ужесточении лимита: это уничтожит конкуренцию в нашем футболе

Советник председателя правления "Зенита" Александр Медведев прокомментировал возможное ужесточение лимита на легионеров.
Фото: ФК "Зенит"
"Любое искусственное сокращение лимита на легионеров неизбежно приведёт к тому, что в нашей стране будет появляться меньше молодых, перспективных и способных футболистов. Это уничтожит и искоренит таланты и конкуренцию в нашем футболе", - сказал Медведев в интервью Odds.ru.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что в Российской Премьер-Лиге будет ужесточен лимит на легионеров. Сообщалось, что нынешний лимит "13+8" будет изменен на "10+5" через несколько сезонов. Предполагается, что в следующем сезоне будет ограничение в шесть легионеров на поле и 11 в заявке команды.

