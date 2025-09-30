Матчи Скрыть

Радимов - о Глушенкове: убрал всех бесов из головы, сосредоточился на футболе

Бывший футболист "Зенита" и ЦСКА Владислав Радимов прокомментировал игру полузащитника сине-бело-голубых Максима Глушенкова.
Фото: ФК "Зенит"
"Во-первых, у Глушенкова сейчас, на мой взгляд, очень хорошая физическая форма. Второе, мне кажется, он убрал наконец всех бесов из головы и перестал воевать с Семаком, с журналистами, со всеми. Решил сосредоточиться на футболе, что у него хорошо получается. И вот вам результаты", - сказал Радимов в интервью "РБ Спорт".

В текущем сезоне Максим Глушенков принял участие в 11 матчах во всех турнирах за петербургский "Зенит", отметился восемью забитыми мячами и отдал четыре голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего игрока в 12 миллионов евро, на счету полузащитника пять матчей в составе сборной России и пять забитых голов.

После 10 сыгранных туров петербургский "Зенит" занимает четвёртую строчку в турнирной таблице чемпионата России с 19 набранными очками в своем активе. В 11 туре РПЛ петербуржцы сыграют на выезде с тольяттинским "Акроном".

