Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Крылья Советов
18:00
СочиНе начат
Нижний Новгород
18:00
СпартакНе начат
Балтика
20:30
АкронНе начат
Локомотив
20:30
ЦСКАНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Юнион
19:45
НьюкаслНе начат
Карабах
19:45
КопенгагенНе начат
Боруссия Д
22:00
АтлетикНе начат
Барселона
22:00
ПСЖНе начат
Монако
22:00
Манчестер СитиНе начат
Вильярреал
22:00
ЮвентусНе начат
Байер
22:00
ПСВНе начат
Арсенал
22:00
ОлимпиакосНе начат
Наполи
22:00
Спортинг ЛиссабонНе начат

Главный тренер "Краснодара" – о трех матчах без голов в основное время: такие трудности бывают

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев высказался о том, что в последних матчах команда не забивает голы в основное время.
Фото: ФК "Краснодар"
"Это не очень хорошо, мы много забиваем обычно, но есть моменты, это очень важно. Такие трудности бывают периодически, нужно сейчас еще больше работать, больше верить в себя", – сказал Мусаев на пресс-конференции.

Во вторник, 30 сентября "Краснодар" встретился с "Зенитом". Матч пятого тура группового этапа Кубка России завершилась ничьей со счетом 0:0 в основное время, однако в серии пенальти команда Мурада Мусаева одержала победу со счетом 4:2. Напомним, в десятом туре РПЛ черно-зеленые вничью сыграли с "Ростовом" (0:0), а в девятом туре уступили "Зениту" со счетом 0:2.

В Кубке России "Краснодар" гарантировал себе выход в плей-офф. В активе команды 11 очков и первое место в группе В.

