"Это не очень хорошо, мы много забиваем обычно, но есть моменты, это очень важно. Такие трудности бывают периодически, нужно сейчас еще больше работать, больше верить в себя", – сказал Мусаев на пресс-конференции.
Во вторник, 30 сентября "Краснодар" встретился с "Зенитом". Матч пятого тура группового этапа Кубка России завершилась ничьей со счетом 0:0 в основное время, однако в серии пенальти команда Мурада Мусаева одержала победу со счетом 4:2. Напомним, в десятом туре РПЛ черно-зеленые вничью сыграли с "Ростовом" (0:0), а в девятом туре уступили "Зениту" со счетом 0:2.
В Кубке России "Краснодар" гарантировал себе выход в плей-офф. В активе команды 11 очков и первое место в группе В.
Главный тренер "Краснодара" – о трех матчах без голов в основное время: такие трудности бывают
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев высказался о том, что в последних матчах команда не забивает голы в основное время.
Фото: ФК "Краснодар"