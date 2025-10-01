"Может возникнуть ситуация, при которой я стану не нужен ЦСКА и окажусь, допустим, в "Пари НН". Все может быть, это футбольная жизнь. Сейчас у меня контракт с ЦСКА, отдаю все силы команде", — приводит слова Дивеева Sport24.
Дивеев пополнил состав ЦСКА в 2019 году. За это время он принял участие в в 194 матчах во всех турнирах, где забил 20 мяч и отдал пять голевых передач. В сезоне-2025/26 игрок принял участие в 10 встречах за армейцев, в которых записал на свой счет 3 гола и получил одну желтую карточку.
Действующее трудовое соглашение 26-летнего игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. По данным интернет-портала Transfermarkt, трансферная стоимость Дивеева оценивается в 8 миллионов евро.
Дивеев – на вопрос о переходе из ЦСКА в другой клуб: все может быть
