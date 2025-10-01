Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Крылья Советов
18:00
СочиНе начат
Нижний Новгород
18:00
СпартакНе начат
Балтика
20:30
АкронНе начат
Локомотив
20:30
ЦСКАНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Юнион
19:45
НьюкаслНе начат
Карабах
19:45
КопенгагенНе начат
Боруссия Д
22:00
АтлетикНе начат
Барселона
22:00
ПСЖНе начат
Монако
22:00
Манчестер СитиНе начат
Вильярреал
22:00
ЮвентусНе начат
Байер
22:00
ПСВНе начат
Арсенал
22:00
ОлимпиакосНе начат
Наполи
22:00
Спортинг ЛиссабонНе начат

Дивеев – на вопрос о переходе из ЦСКА в другой клуб: все может быть

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев ответил, может ли он перейти в другой российский футбольный клуб.
Фото: ПФК ЦСКА
"Может возникнуть ситуация, при которой я стану не нужен ЦСКА и окажусь, допустим, в "Пари НН". Все может быть, это футбольная жизнь. Сейчас у меня контракт с ЦСКА, отдаю все силы команде", — приводит слова Дивеева Sport24.

Дивеев пополнил состав ЦСКА в 2019 году. За это время он принял участие в в 194 матчах во всех турнирах, где забил 20 мяч и отдал пять голевых передач. В сезоне-2025/26 игрок принял участие в 10 встречах за армейцев, в которых записал на свой счет 3 гола и получил одну желтую карточку.

Действующее трудовое соглашение 26-летнего игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. По данным интернет-портала Transfermarkt, трансферная стоимость Дивеева оценивается в 8 миллионов евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится