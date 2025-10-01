Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Крылья Советов
18:00
СочиНе начат
Нижний Новгород
18:00
СпартакНе начат
Балтика
20:30
АкронНе начат
Локомотив
20:30
ЦСКАНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Юнион
19:45
НьюкаслНе начат
Карабах
19:45
КопенгагенНе начат
Боруссия Д
22:00
АтлетикНе начат
Барселона
22:00
ПСЖНе начат
Монако
22:00
Манчестер СитиНе начат
Вильярреал
22:00
ЮвентусНе начат
Байер
22:00
ПСВНе начат
Арсенал
22:00
ОлимпиакосНе начат
Наполи
22:00
Спортинг ЛиссабонНе начат

Главный тренер "Зенита" ответил на вопрос об игроках молодежки в составе на матч с "Рубином"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак ответил на вопрос, почему на кубковый матч с "Рубином" вышли только двое игроков молодежного состава.
Фото: ФК "Зенит"
"Кто их ждал? Они позавчера все играли, а самым свежим был Вадим Шилов. Мы взяли игроков молодежки на всякий случай, некоторым дали игровое время. Естественно, если бы счет был другим, то выпустили бы побольше молодых игроков", — сказал Семак в эфире "Матч ТВ".

Встреча "Зенита" с "Рубином" состоялась во вторник, 30 сентября. Матч пятого тура группового этапа Кубка России завершился победой санкт-петербуржцев со счетом 1:0. В конце встречи на поле вышли два футболиста академии сине-бело-голубых: 17-летний полузащитник Даниил Кондаков и 17-летний нападающий Вадим Шилов. Единственный гол на 3-й минуте матча забил форвард "Зенита" Лусиано.

После этой встречи команда Сергея Семака с 15 очками лидирует в группе А. "Зенит" гарантировал себе место в плей-офф турнира.

