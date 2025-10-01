"Кто их ждал? Они позавчера все играли, а самым свежим был Вадим Шилов. Мы взяли игроков молодежки на всякий случай, некоторым дали игровое время. Естественно, если бы счет был другим, то выпустили бы побольше молодых игроков", — сказал Семак в эфире "Матч ТВ".
Встреча "Зенита" с "Рубином" состоялась во вторник, 30 сентября. Матч пятого тура группового этапа Кубка России завершился победой санкт-петербуржцев со счетом 1:0. В конце встречи на поле вышли два футболиста академии сине-бело-голубых: 17-летний полузащитник Даниил Кондаков и 17-летний нападающий Вадим Шилов. Единственный гол на 3-й минуте матча забил форвард "Зенита" Лусиано.
После этой встречи команда Сергея Семака с 15 очками лидирует в группе А. "Зенит" гарантировал себе место в плей-офф турнира.
Главный тренер "Зенита" ответил на вопрос об игроках молодежки в составе на матч с "Рубином"
Фото: ФК "Зенит"