"Балтика" может предложить Антону Шунину должность в клубе

Генеральный директор "Балтики" Равиль Измайлов сообщил, что клуб обсуждает с экс-вратарем "Динамо" Антоном Шуниным возможность работы в команде.
"Мы общаемся, это мой близкий приятель. Он прошел стажировку, побыл в клубе. Дальше мы разговариваем с ним. Мы обсуждаем, разговариваем. Посмотрим", — приводит слова Измайлова "Матч ТВ".

Напомним, Шунин играл в составе "Динамо" 17 сезонов и покинул команду летом 2024 года по истечении срока трудового соглашения. В мае 2025 года 38-летний футболист завершил спортивную карьеру.

В августе стало известно, что экс-футболист окончил обучение по направлению "Спортивный менеджмент" в Российском футбольном союзе и собирается стажироваться в калининградском клубе.

