"Балтика" может предложить Антону Шунину должность в клубе

"Мы общаемся, это мой близкий приятель. Он прошел стажировку, побыл в клубе. Дальше мы разговариваем с ним. Мы обсуждаем, разговариваем. Посмотрим", — приводит слова Измайлова "Матч ТВ".
Напомним, Шунин играл в составе "Динамо" 17 сезонов и покинул команду летом 2024 года по истечении срока трудового соглашения. В мае 2025 года 38-летний футболист завершил спортивную карьеру.
В августе стало известно, что экс-футболист окончил обучение по направлению "Спортивный менеджмент" в Российском футбольном союзе и собирается стажироваться в калининградском клубе.
Фото: "Матч ТВ"