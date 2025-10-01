Гончаренко отреагировал на слухи о назначении в "Акроне"

Белорусский тренер Виктор Гончаренко ответил на вопрос о своем возможном назначении на пост тренера "Акрона".

Фото: ФК "Урал"

"Только слухи. И все-таки вот с восьми матчей последних семь "Акрон" проиграл, но у меня, по крайней мере, не поворачивается язык как-то их критиковать, Тедеева критиковать", — сказал Гончаренко на YouTube-канале "Коммент.Шоу".



В прошлом сезоне Виктор Гончаренко занимал должность главного тренера "Пари НН". Однако в июне 2025 года покинул команду вместе со своими помощниками. Специалист работал с нижегородцами с октября 2024 года. Под его руководством в сезоне-2024/25 "Пари НН" финишировал на 13-м месте в Российской Премьер-Лиге и потерпел поражение от "Сочи" в переходных матчах со счетом 3:4.



"Акрон" после десяти туров чемпионата России набрал 7 очков и на данный момент занимает 14-е место в турнирной таблице.