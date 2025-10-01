Матчи Скрыть

Кубок России

Крылья Советов
18:00
СочиНе начат
Нижний Новгород
18:00
СпартакНе начат
Балтика
20:30
АкронНе начат
Локомотив
20:30
ЦСКАНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

Юнион
19:45
НьюкаслНе начат
Карабах
19:45
КопенгагенНе начат
Боруссия Д
22:00
АтлетикНе начат
Барселона
22:00
ПСЖНе начат
Монако
22:00
Манчестер СитиНе начат
Вильярреал
22:00
ЮвентусНе начат
Байер
22:00
ПСВНе начат
Арсенал
22:00
ОлимпиакосНе начат
Наполи
22:00
Спортинг ЛиссабонНе начат

Гончаренко отреагировал на слухи о назначении в "Акроне"

Белорусский тренер Виктор Гончаренко ответил на вопрос о своем возможном назначении на пост тренера "Акрона".
Фото: ФК "Урал"
"Только слухи. И все-таки вот с восьми матчей последних семь "Акрон" проиграл, но у меня, по крайней мере, не поворачивается язык как-то их критиковать, Тедеева критиковать", — сказал Гончаренко на YouTube-канале "Коммент.Шоу".

В прошлом сезоне Виктор Гончаренко занимал должность главного тренера "Пари НН". Однако в июне 2025 года покинул команду вместе со своими помощниками. Специалист работал с нижегородцами с октября 2024 года. Под его руководством в сезоне-2024/25 "Пари НН" финишировал на 13-м месте в Российской Премьер-Лиге и потерпел поражение от "Сочи" в переходных матчах со счетом 3:4.

"Акрон" после десяти туров чемпионата России набрал 7 очков и на данный момент занимает 14-е место в турнирной таблице.

