Кубок России

Крылья Советов
18:00
СочиНе начат
Нижний Новгород
18:00
СпартакНе начат
Балтика
20:30
АкронНе начат
Локомотив
20:30
ЦСКАНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

Юнион
19:45
НьюкаслНе начат
Карабах
19:45
КопенгагенНе начат
Боруссия Д
22:00
АтлетикНе начат
Барселона
22:00
ПСЖНе начат
Монако
22:00
Манчестер СитиНе начат
Вильярреал
22:00
ЮвентусНе начат
Байер
22:00
ПСВНе начат
Арсенал
22:00
ОлимпиакосНе начат
Наполи
22:00
Спортинг ЛиссабонНе начат

Губерниев отказал "Химкам" в сотрудничестве

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что ему предлагали сотрудничество с "Химками".
Фото: ФК "Химки"
"Руководство "Химок" неоднократно выходило на меня с предложением сотрудничества. Но я прекрасно понимал, что с ними мне не по пути. Я даже встречаться не стал с руководством "Химок", - приводит слова Губерниева "ВсеПроСпорт".

По итогам прошлого сезона подмосковные "Химки" заняли 12 место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 29 очков в 30 встречах. Подмосковный клуб не смог пройти лицензирование для участия в следующем сезоне чемпионата России из-за финансовых проблем. Летом клуб объявил о приостановке своей деятельности, а позже клуб был признан банкротом.

Ранее сообщалось, что инвестор "Химок" Туфан Садыгов приобрел контрольный пакет акций турецкого клуба "Серик Беледиеспора".

